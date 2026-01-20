В ПАОК прокомментировали возможный переход защитника "Зенита"

В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос о возможном переходе защитника "Зенита" Вани Дркушича.

"Мы фактически прекратили переговоры по трансферу Вани Дркушича из "Зенита", - приводит слова пресс-службы ПАОКа "СЭ".

Ранее сообщалось, что греческий ПАОК заинтересован в приобретении защитника "Зенита" Вани Дркушича в зимнее трансферное окно.

Всего на счету Дркушича 30 матчей в составе петербуржцев во всех турнирах. Ранее словенец выступал в РПЛ за "Сочи". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.