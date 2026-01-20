Представитель Джикии высказался о возвращении игрока в РПЛ

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, высказался о возможном переходе футболиста в "Ахмат".

"Георгий продолжает выступать за турецкий "Антальяспор". Официальных предложений о трансфере в российские клубы, включая "Ахмат", не поступало", - приводит слова Кузьмичева Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия может перейти в грозненский "Ахмат", если клуб расстанется с Насером Гандри.

Джикия в Российской Премьер-Лиге выступал за подмосковные "Химки" и московский "Спартак". Летом 2025 года россиянин присоединился на правах свободного агента к турецкому клубу.