Вратарь «Барселоны» близок к переходу в «Жирону»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген близок к переходу в «Жирону».

Сине-гранатовые разрешили 33-летнему немецкому футболисту сегодня пройти медосмотр перед заключением сделки.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, речь идет об аренде до конца сезона без опции выкупа.

По данным Маттео Моретто, клубы обмениваются документами. Марк-Андре не едет с «Барсой» в Прагу на завтрашний матч Лиги чемпионов против «Славии».

Тер Стеген в этом сезоне провел лишь один матч – в Кубке Испании. Подробная статистика выступлений вратаря – здесь.