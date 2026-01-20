ЦСКА объявил об уходе полузащитника

Верде досрочно вернулся из ЦСКА в «Унион Санта-Фе» после аренды. Хавбек провел 4 матча за армейцев
ЦСКА объявил об уходе Лионеля Верде.
Московский клуб и «Унион Санта-Фе» договорились о досрочном прекращении аренды игрока.
ЦСКА взял Верде в аренду с правом выкупа в июле 2025 года. В составе армейцев хавбек провел 4 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Гутик об уходе из «Адмирала»: «Я хотел обмена. Я спортсмен, ищу новый вызов. Особая благодарность Ану и Тамбиеву. Благодаря вашей поддержке я смог сделать первые шаги в КХЛ»
Касаткина впервые за три года проиграла на старте «Шлема»
Верде досрочно вернулся из ЦСКА в «Унион Санта-Фе» после аренды. Хавбек провел 4 матча за армейцев
Гутик об уходе из «Адмирала»: «Я хотел обмена. Я спортсмен, ищу новый вызов. Особая благодарность Ану и Тамбиеву. Благодаря вашей поддержке я смог сделать первые шаги в КХЛ»
Касаткина впервые за три года проиграла на старте «Шлема»
Верде досрочно вернулся из ЦСКА в «Унион Санта-Фе» после аренды. Хавбек провел 4 матча за армейцев