ЦСКА объявил об уходе полузащитника

ЦСКА объявил об уходе Лионеля Верде.

Московский клуб и «Унион Санта-Фе» договорились о досрочном прекращении аренды игрока.

ЦСКА взял Верде в аренду с правом выкупа в июле 2025 года. В составе армейцев хавбек провел 4 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.