В "Ахмате" прокомментировали слухи о переходе Джикии

Генеральный директор "Ахмата" Ахмет Айдамиров высказался о возможном переходе Георгия Джикии.

"Мы не ведем переговоры по переходу Джикии. Если что-то где-то написано, то не значит, что это является правдой. По Гандри у нас не было предложений", - цитирует Айдамирова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия может перейти в грозненский "Ахмат", если клуб расстанется с Насером Гандри.

Джикия в Российской Премьер-Лиге выступал за подмосковные "Химки" и московский "Спартак". Летом 2025 года россиянин присоединился на правах свободного агента к турецкому клубу.