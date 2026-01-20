«Марсель» хочет арендовать полузащитника «Арсенала»

«Марсель» хочет арендовать Нванери. «Арсенал» может получить 3+ млн евро за полгода
«Марсель» сделал официальное предложение «Арсеналу» относительно трансфера полузащитника Итана Нванери.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что речь идет об аренде до конца сезона без опции выкупа, французы готовы покрыть всю зарплату 18-летнего англичанина.
Если сделка состоится, то за аренду «Марсель» может заплатить более 3 миллионов евро, однако сумма зависит от выступлений Итана, который хочет иметь регулярную игровую практику. «Арсенал» готов обсудить условия, переговоры уже ведутся.
Нванери в этом сезоне провел лишь 6 матчей в АПЛ, играя в среднем по 27 минут, и не отметился результативными действиями. Его подробная статистика – здесь.
