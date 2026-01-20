На гендиректора махачкалинского «Динамо» подали в суд

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан подало иск на генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Шамиля Газизова с требованием возместить более 1,1 миллиона рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Функционер обвиняется в «неосновательном обогащении». Утверждается, что Газизов с 1 февраля 2021 года по 31 октября 2025‑го не выплачивал проценты за пользование чужими денежными средствами.

— Арбитражный суд Республики Башкортостан рассмотрел исковое заявление министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан к индивидуальному предпринимателю Газизову Шамилю Камиловичу о взыскании неосновательного обогащения за период с 01.01.2021 г. по 19.01.2025 г. в размере 777 661 руб. 28 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.02.2021 г. по 31.10.2025 г. в размере 349 974 руб. 61 коп. с продолжением начисления с 01.11.2025 г. по день фактической уплаты долга в соответствии с ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, — говорится в определении суда.

Первое заседание по делу назначено на 17 февраля.

