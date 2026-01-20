Полузащитник хочет покинуть «Манчестер Сити»

Бернарду решил уйти из «Ман Сити», «Барселона» хочет подписать хавбека летом (El Chiringuito TV)
Полузащитник Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона.
Как сообщает журналист El Chiringuito TV Нико Родригес, 31-летний футболист сборной Португалии уже принял решение о смене команды. Его контракт рассчитан до 30 июня.
По данным другого журналиста канала, Хосе Альвареса, «Барселона» хочет подписать Силву летом.
В этом сезоне Бернарду провел 22 матча в АПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробная статистика футболиста, проводящего 9-й сезон в «Сити», доступна здесь.
