Полузащитник хочет покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Нико Родригес, 31-летний футболист сборной Португалии уже принял решение о смене команды. Его контракт рассчитан до 30 июня.

По данным другого журналиста канала, Хосе Альвареса, «Барселона» хочет подписать Силву летом.

В этом сезоне Бернарду провел 22 матча в АПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробная статистика футболиста, проводящего 9-й сезон в «Сити», доступна здесь.