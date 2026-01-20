«Борнмут» купил полузащитника «Ференцвароша»

Тот перешел в «Борнмут» из «Ференцвароша» за 10,4+2,6 млн фунтов
«Борнмут» подписал полузащитника Алекса Тота из «Ференцвароша».
20-летний футболист сборной Венгрии и клуб АПЛ заключили контракт на пять с половиной лет.
Как сообщает Бен Джейкобс, «Борнмут» заплатит 10,4 миллиона фунтов, еще 2,6 млн прописаны в сделке в качестве бонусов. Кроме того, венгерский клуб сохранит процент от прибыли при перепродаже игрока.
Тот провел 52 матча за первую команду «Ференцвароша» и забил 4 гола. Подробная статистика футболиста доступна здесь.
«Реал Сосьедад» о травме Захаряна: «Он продолжает восстановление. Решение по участию Арсена в матче с «Сельтой» примем в конце недели»
Форвард «Вашингтона» Лапьер не забивает 89 матчей подряд – самая длинная действующая серия в НХЛ. Он выбран в 1-м раунде драфта
Ковач входит в шорт-лист «МЮ». Тренер «Боруссии» готов поработать в Англии в будущем
«Реал Сосьедад» о травме Захаряна: «Он продолжает восстановление. Решение по участию Арсена в матче с «Сельтой» примем в конце недели»
Форвард «Вашингтона» Лапьер не забивает 89 матчей подряд – самая длинная действующая серия в НХЛ. Он выбран в 1-м раунде драфта
Ковач входит в шорт-лист «МЮ». Тренер «Боруссии» готов поработать в Англии в будущем