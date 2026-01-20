«Борнмут» купил полузащитника «Ференцвароша»

«Борнмут» подписал полузащитника Алекса Тота из «Ференцвароша».

20-летний футболист сборной Венгрии и клуб АПЛ заключили контракт на пять с половиной лет.

Как сообщает Бен Джейкобс, «Борнмут» заплатит 10,4 миллиона фунтов, еще 2,6 млн прописаны в сделке в качестве бонусов. Кроме того, венгерский клуб сохранит процент от прибыли при перепродаже игрока.

Тот провел 52 матча за первую команду «Ференцвароша» и забил 4 гола. Подробная статистика футболиста доступна здесь.