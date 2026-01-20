«Арсеналу» интересен игрок «Реала»

«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Реала» Виктору Вальдепеньясу.

Скауты лондонского клуба следят за игрой 19-летнего испанца, выступающего в центре обороны и слева. Виктор входит в шорт-лист клуба, утверждает Фабрицио Романо.

Вальдепеньяс – воспитанник «Реала», он дебютировал за первую команду «сливочных» в этом сезоне – в декабрьском матче Ла Лиги против «Алавеса» (2:1). Подробная статистика игрока – здесь.