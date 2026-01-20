Выяснилось, почему Чалов пропустил последние матчи ПАОКа

Нападающий ПАОКа Федор Чалов пропустил последние матчи команды по решению тренерского штаба, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе греческого футбольного клуба.

© Матч ТВ

В нынешнем сезоне Чалов провел 24 матча за ПАОК во всех турнирах и забил три мяча. В последних трех играх во всех турнирах форвард на поле не выходил.

— С Федором все в порядке. Это решение тренерского штаба, у нас много нападающих. Это не связано со слухами об уходе, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе ПАОКа.

Контракт 27‑летнего россиянина с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока в 5,5 млн евро.