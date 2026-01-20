Оскар Бобб может перейти в «Фулхэм» из «Манчестер Сити».

«Фулхэм» ведет переговоры о трансфере вингера «Манчестер Сити» Оскара Бобба.

По информации Фабрицио Романо, лондонцы предложили около 35 миллионов фунтов за 22-летнего футболиста.

Интерес к Боббу также проявляет дортмундская «Боруссия». В ближайшее время немецкий клуб примет решение о том, делать ли предложение или нет.

В текущем сезоне АПЛ норвежец провел 9 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.