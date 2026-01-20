«Фулхэм» предложил «Ман Сити» 35 млн фунтов за Бобба. «Боруссия» тоже интересуется вингером

«Фулхэм» ведет переговоры о трансфере вингера «Манчестер Сити» Оскара Бобба.

По информации Фабрицио Романо, лондонцы предложили около 35 миллионов фунтов за 22-летнего футболиста.

Интерес к Боббу также проявляет дортмундская «Боруссия». В ближайшее время немецкий клуб примет решение о том, делать ли предложение или нет.

В текущем сезоне АПЛ норвежец провел 9 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.

