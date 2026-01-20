Главный тренер ответил, будут ли у «Спартака» новички в ближайшее время

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, ожидается ли пополнение у красно-белых в ближайшее время. Карседо возглавил команду этой зимой, ранее он работал в «Пафосе». «Спартак» завершил первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице.

— Будут ли новички в ближайшее время? На какие позиции?

— Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

В 19-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде.