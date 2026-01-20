«Манчестер Юнайтед» интересен тренер «Боруссии»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Нико Ковача на пост главного тренера.

© Sports.ru

По информации Sky Sport, 54-летний специалист входит в шорт-лист английского клуба. Манкунианцы наводили справки насчет ситуации с будущим тренера. Кроме того, его кандидатуру обсуждали в «Челси» после увольнения Энцо Марески и до назначения Лиэма Росеньора.

Отмечается, что сейчас Ковач сосредоточен на работе в дортмундской «Боруссии», однако готов поработать в Англии в будущем. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» возглавляет Майкл Кэррик. Его назначили до конца сезона.