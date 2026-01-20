«Манчестер Юнайтед» интересен тренер «Боруссии»

Ковач входит в шорт-лист «МЮ». Тренер «Боруссии» готов поработать в Англии в будущем
«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Нико Ковача на пост главного тренера.
По информации Sky Sport, 54-летний специалист входит в шорт-лист английского клуба. Манкунианцы наводили справки насчет ситуации с будущим тренера. Кроме того, его кандидатуру обсуждали в «Челси» после увольнения Энцо Марески и до назначения Лиэма Росеньора.
Отмечается, что сейчас Ковач сосредоточен на работе в дортмундской «Боруссии», однако готов поработать в Англии в будущем. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.
В данный момент «Манчестер Юнайтед» возглавляет Майкл Кэррик. Его назначили до конца сезона.
