Стало известно, продаст ли "Реал" Винисиуса

Испанский футбольный клуб "Реал" уведомил саудовские клубы, что не продаст в зимнее трансферное окно бразильца Винисиуса. Об этом сообщил Indykaila News на своей странице в соцсети X.

© ФК "Реал Мадрид"

Уточняется, что один из саудовских клубов предлагал "Реалу" 200 млн фунтов стерлингов (€230 млн) за бразильского нападающего. Ранее газета Bild сообщила, что руководство "Реала" приняло решение продать Винисиуса летом 2026 года.

Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за "Реал" бразилец провел 351 матч, забил 112 голов и отдал 94 голевых передач. Также полузащитник провел 45 игр за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.

"Реал" идет на втором месте в чемпионате Испании, набрав 48 очков в 20 играх. Трансферное окно в Испании будет открыто до 3 февраля.