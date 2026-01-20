Президент медиаклуба «БроукБойз» высказался о «Спартаке»

Дмитрий Егоров: «Главное для «Спартака» – не ссать и не трястись. Если ты великий клуб и считаешь себя самым популярным, делай как Трамп»
Президент «Броуков» и болельщик красно-белых Дмитрий Егоров высказался о «Спартаке».
Журналист посетил тренировку на сборах «Спартака» в Дубае.
«Карседо учит игроков «Спартака» простейшим вещам сейчас, но, мне кажется, они суперполезны. Прям база. Но я об этом, например, не думал. А вещь очень полезная. Главное для «Спартака» сегодня – не ссать и не трястись. Это вообще тренд новейшего времени. Если ты великий клуб и считаешь себя самым популярным, делай как Трамп. Но веди себя не столь вызывающе, но интересно. Будь открытым. Устанавливай свои правила», – написал Егоров.
