Новый тренер высказался о капитане «Спартака»

Карседо про капитана «Спартака»: «Будет действовать совет – три россиянина, три иностранца. Но Зобнин – основной капитан»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сообщил, что полузащитник Роман Зобнин останется основным капитаном команды.
– Будут ли новички в ближайшее время? На какие позиции?
– Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом я уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице.
– Кто будет капитаном?
– Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет – это правильно, он будет действовать.
Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном, – сказал Карседо.
Гутик об уходе из «Адмирала»: «Я хотел обмена. Я спортсмен, ищу новый вызов. Особая благодарность Ану и Тамбиеву. Благодаря вашей поддержке я смог сделать первые шаги в КХЛ»
Касаткина впервые за три года проиграла на старте «Шлема»
Верде досрочно вернулся из ЦСКА в «Унион Санта-Фе» после аренды. Хавбек провел 4 матча за армейцев
Гутик об уходе из «Адмирала»: «Я хотел обмена. Я спортсмен, ищу новый вызов. Особая благодарность Ану и Тамбиеву. Благодаря вашей поддержке я смог сделать первые шаги в КХЛ»
Касаткина впервые за три года проиграла на старте «Шлема»
Верде досрочно вернулся из ЦСКА в «Унион Санта-Фе» после аренды. Хавбек провел 4 матча за армейцев