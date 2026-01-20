Новый тренер высказался о капитане «Спартака»

Карседо про капитана «Спартака»: «Будет действовать совет – три россиянина, три иностранца. Но Зобнин – основной капитан»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сообщил, что полузащитник Роман Зобнин останется основным капитаном команды.

– Будут ли новички в ближайшее время? На какие позиции?

– Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом я уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице.

– Кто будет капитаном?

– Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет – это правильно, он будет действовать.

Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном, – сказал Карседо.

