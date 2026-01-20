Стало известно, ради какого клуба Алонсо готов прервать отпуск

Алонсо будет искать команду к лету. Хаби ради «Ливерпуля» готов прервать паузу в карьере после ухода из «Реала» (Marca)
Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо, скорее всего, отдохнет от футбола несколько месяцев после ухода из испанского клуба.
44-летний баск проводит время с семьей после расторжения контракта с «Мадридом», он не прячется, но и старается не посещать публичные мероприятия.
Ожидается, что Хаби будет искать команду к лету. Его агенту Иньяки Ибаньесу должны поступать предложения от клубов АПЛ.
Marca сообщает, что Алонсо готов будет прервать отпуск, если ему поступит предложение от «Ливерпуля», за который он играл.
