Компания "РТ-капитал" подала иск к "Крыльям Советов" на 146 млн рублей

ТАСС

Дочерняя компания Ростеха "РТ-капитал" подала иск к футбольному клубу "Крылья Советов" на сумму около 146 млн рублей в Арбитражный суд города Москвы, следует из картотеки суда.

К "Крыльям Советов" подали иск на 146 млн рублей
© ТАСС

Исковое заявление было подано 19 января, сумма исковых требований составляет 145 млн 689 тыс. 232,6 руб. Суть требований не указана, иск пока не принят к производству.

В пресс-службе "Крыльев Советов" сообщили ТАСС, что пока не видели заявления. "Пока искового заявления в клубе не видели, в связи с этим нет понимания конкретики данного иска. Как только получим все документы, будем изучать", - отметили в пресс-службе.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

Как сообщила пресс-службе клуба 30 декабря, "Крылья Советов" выплатили 535 млн рублей из суммы долга.

Главное сейчас
ТАСС: главные новости
Главное сейчас
ТАСС: главные новости