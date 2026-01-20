К "Крыльям Советов" подали иск на 146 млн рублей

Дочерняя компания Ростеха "РТ-капитал" подала иск к футбольному клубу "Крылья Советов" на сумму около 146 млн рублей в Арбитражный суд города Москвы, следует из картотеки суда.

Исковое заявление было подано 19 января, сумма исковых требований составляет 145 млн 689 тыс. 232,6 руб. Суть требований не указана, иск пока не принят к производству.

В пресс-службе "Крыльев Советов" сообщили ТАСС, что пока не видели заявления. "Пока искового заявления в клубе не видели, в связи с этим нет понимания конкретики данного иска. Как только получим все документы, будем изучать", - отметили в пресс-службе.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

Как сообщила пресс-службе клуба 30 декабря, "Крылья Советов" выплатили 535 млн рублей из суммы долга.