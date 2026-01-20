Газизов оценил переход Дивеева в «Зенит»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил «Матч ТВ», что защитнику Игорю Дивееву нужен был новый вызов в карьере, поэтому переход в «Зенит» будет для него полезен.

© ФК «Динамо» (Махачкала)

11 января «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Соглашение 26‑летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца сезона‑2028/29.

— Хороший переход. Игорь семь с половиной лет уже в ЦСКА, нужен был новый вызов. Для него это новый вызов и по‑спортивному ему там будет лучше, — сказал Газизов «Матч ТВ».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков.

