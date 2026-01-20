Полузащитник «Астон Виллы» может пропустить остаток сезона

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара может пропустить несколько месяцев из-за травмы.

© Sports.ru

26-летний футболист повредил колено во время матча с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии 10 января (2:1). Изначально в клубе из Бирмингема заявляли, что Камара пропустит 2-3 недели, но теперь в «Вилле» опасаются, что восстановление игрока может занять длительный период, пишет The Athletic со ссылкой на источники.

Француз может больше не сыграть в этом сезоне.

В текущем сезоне АПЛ хавбек провел 18 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.