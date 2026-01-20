Винисиус Жуниор установил историческое достижение

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор принял участие в матче 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026 с «Альбасете» (2:3). Эта игра стала для футболиста сборной Бразилии 350-й в составе «сливочных». Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018-го. В нынешнем сезоне бразильский вингер провёл 29 встреч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. В общей сложности на счету нападающего 351 матч за команду из Мадрида, в которых он забил 112 голов и отдал 91 голевую передачу.

Контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн.