«Зенит» начал переговоры по футболисту «Газиантепа»

«Зенит» начал официальные переговоры с турецким клубом «Газиантеп» о трансфере 23-летнего полузащитника Дриссы Камара. Об этом сообщает журналист Эрдем Агикёз на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в ходе первой встречи «Газиантеп» запросил $ 10 млн (€ 8,5 млн) за переход ивуарийского футболиста. Сине-бело-голубые попросили время на размышление. Вторая встреча между сторонами должна состояться в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Камара принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.