«Будё-Глимт» победил «Ман Сити» в матче ЛЧ

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. В прямом эфире встречу показывал сервис Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 22-й минуте нападающий Каспер Хёг открыл счёт. На 24-й минуте Хёг оформил дубль. На 58-й минуте нападающий «Будё-Глимт» Йенс Петтер Хёуге довёл счёт до разгромного. На 60-й минуте нападающий гостей Райан Шерки отыграл один мяч.

На 61-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил первое предупреждение. На 62-й минуте испанец получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В составе «Будё-Глимт» весь матч отыграл российский вратарь Никита Хайкин.

После семи матчей общего этапа турнира норвежский клуб набрал шесть очков и занимает 26-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.