Новый тренер удивился состоянию футболистов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо заявил «Матч ТВ», что состояние футболистов московской команды перед началом зимних сборов его приятно удивило.

После 18 туров МИР РПЛ «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. «Красно‑белые» вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с московским «Динамо». Карседо был назначен главным тренером «Спартака» в начале января.

— В каком состоянии ребята после отпуска?

— Было неожиданно приятно увидеть состояние ребят после паузы. Наши футболисты показали себя настоящими профессионалами. Не всегда после такого большого перерыва игроки приезжают в оптимальном состоянии. Медицинские тесты, вес, беговые тесты — всё очень хорошо, — сказал Карседо «Матч ТВ».

