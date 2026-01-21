Вратарь опубликовал эмоциональный пост на фоне ухода из «Барселоны»

Голкипер Марк-Андре тер Штеген выступил с эмоциональным заявлением на фоне ухода из «Барселоны». Вратарь присоединился к «Жироне» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Сегодня мой последний день в этом сезоне с моими товарищами по команде и персоналом «Барселоны», и у меня действительно смешанные чувства. Сейчас меня переполняют воспоминания и эмоции. Почти 12 лет этот клуб, и особенно эта раздевалка, были моим домом. Место, где я вырос как игрок и как личность и где я пережил незабываемые моменты. Я испытываю глубокую благодарность и гордость. Я люблю этот клуб, этот город и этот регион. Они хранят во мне чувство, которое никогда не угаснет. Ваша поддержка на протяжении всех этих лет была невероятной, спасибо вам от всего сердца. Обращение к раздевалке: спасибо вам за столько лет, проведённых вместе, за совместную жизнь, смех, борьбу и уважение. Я ношу вас в себе. Для меня было огромной честью носить капитанскую повязку, и эта честь навсегда останется со мной. Теперь моё путешествие продолжается в Каталонии, и я с нетерпением жду того, что меня ждёт впереди. Желаю вам всего наилучшего до конца сезона и надеюсь увидеть ещё много завоёванных трофеев. До скорой встречи», — написал тер Штеген в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь принял участие в одном матче Кубка Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года.