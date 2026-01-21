«Рубин‑2» остался без главного тренера

Двукратный чемпион России по футболу Гекдениз Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина‑2» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс‑служба казанцев.

© ФК «Рубин-2»

Исполняющим обязанности главного тренера второй команды казанцев назначен Андрей Федоров, ранее входивший в штаб Карадениза. Турок занимал пост главного тренера команды с июля 2023 года.

Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год, сыграл 300 матчей, забил 52 гола. Турок стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка страны (2010, 2012), а также бронзовым призером чемпионата России (2010).

По итогам прошлого сезона «Рубин‑2» под руководством Карадениза занял восьмое место в группе 4 Дивизиона Б Второй лиги. Под руководством Карадениза команда дважды завоевывала бронзу турнира.