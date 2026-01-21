«Рубин‑2» остался без главного тренера

Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина‑2»
Двукратный чемпион России по футболу Гекдениз Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина‑2» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс‑служба казанцев.
Исполняющим обязанности главного тренера второй команды казанцев назначен Андрей Федоров, ранее входивший в штаб Карадениза. Турок занимал пост главного тренера команды с июля 2023 года.
Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год, сыграл 300 матчей, забил 52 гола. Турок стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка страны (2010, 2012), а также бронзовым призером чемпионата России (2010).
По итогам прошлого сезона «Рубин‑2» под руководством Карадениза занял восьмое место в группе 4 Дивизиона Б Второй лиги. Под руководством Карадениза команда дважды завоевывала бронзу турнира.