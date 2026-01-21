Эксперт оценил переход Баринова в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Баринов — воспитанник железнодорожников.

«Сейчас разговоры, кто больше приобрёл, а кто потерял (от размена Дивеева на Гонду. — Прим. «Чемпионата»). И в основном оценки в пользу ЦСКА. На мой взгляд, для ЦСКА это большой плюс. Плюс они ещё Баринова приобрели. Потому что у них классического опорного полузащитника всё-таки не было. И Кисляк, и Обляков и даже этот… Вильягра. Ну он ближе [к роли классического опорного полузащитника], а Кисляк точно более современный опорный. Плюс эти ребята, особенно молодые, они не лидеры. А это ярко выраженный лидер, капитан и классический опорный полузащитник. Плюс никто из этих ребят никто центрального защитника сыграть не может, а он может. И играл», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».