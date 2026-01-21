Почетный президент РФС ответил, возможен ли бойкот ЧМ-2026 из-за политики США

Колосков поделился мнением о том, возможен ли бойкот ЧМ-2026 из-за политики США
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о том, действительно ли бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года возможен.
Ранее сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность бойкота мирового первенства, часть игр которого пройдет в США, из-за намерений американского президента Дональда Трампа присоединить к Америке Гренландию.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.