Экс-игрок сборной назвал самого сильного российского тренера

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с «Матч ТВ» назвал Сергея Семака из «Зенита» лучшим российским тренером на сегодняшний момент.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт‑Петербурга шесть раз подряд становился чемпионом России.

— Кто, на ваш взгляд, самый сильный российский специалист прямо сейчас?

— Если брать количество трофеев, то Семак. Он работает с дорогими футболистами, которые по уровню превосходят остальных, но так работать одновременно легко и тяжело. Надо держать атмосферу внутри команды, бывают внутренние проблемы, недомолвки, конфликты, интриги. Здесь надо проявлять всё свое умение не только на футбольном поле, но и вне его. Всё относительно, но по результатам Семак — самый сильный российский тренер, — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков.

