Семшов поделился мнением о положении Захаряна в «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о положении хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

© ФК "Реал Сосьедад"

«Можно задуматься о смене команды, потому что, возможно, «Реал Сосьедад» – не фартовая команда для Арсена. Нужно что-то менять, мы видим, что он даже полноценного сезона не может провести», - заявил Семшов,

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из столичного «Динамо». В рамках текущего сезона-2025/26 российский хавбек принял участие в 16 официальных встречах команды во всех турнирах. За этот период времени в статистических показателях игрока зафиксирован один забитый мяч.

Ранее 22-летний футболист не был включен в заявку на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», который завершился победой клуба из Сан-Себастьяна со счетом 2:1. Причиной отсутствия полузащитника в составе на данную игру стали болевые ощущения, локализованные в области левой камбаловидной мышцы.