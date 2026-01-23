В «Реал Сосьедад» прокомментировали возможный уход Захаряна

В пресс‑службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «Матч ТВ» о возможном уходе из клуба российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

По информации журналиста COPE Марко Антонио Санде, главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо сообщил нескольким игрокам, в том числе Захаряну, что не рассчитывает на них.

— Действительно ли тренер команды не рассчитывает на Захаряна, и россиянин может покинуть клуб этой зимой?

— У нас нет никакой дополнительной информации об Арсене. В том числе ни медицинской, ни по поводу его состояния. Клуб предоставит информацию через свои официальные каналы или веб‑сайт, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» приобрел 22‑летнего полузащитника летом 2023 года у московского «Динамо». Действующий трудовой договор Захаряна с испанским клубом рассчитан до середины 2029 года.

Захарян в текущем сезоне провел 16 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил один гол.

