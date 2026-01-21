Вратарь «Реала» отреагировал на свист фанатов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Монако» (6:1).

– Это был хороший матч в нашем исполнении с самого начала – интенсивный, с обилием голевых моментов, с движением. Когда забиваешь первый гол рано, потом быстро приходит второй гол... Мы хорошо контролировали игру.

У соперника тоже были моменты, мне пришлось сделать несколько неплохих сэйвов. Отличный матч, болельщики получили удовольствие. Это шаг вперед.

Высокий прессинг – это то, к чему мы стремимся, надо прессинговать сразу после потери мяча. Нам нужно следить за нападающими соперников, чтобы они не убегали. Нас ждет сложный матч с «Вильярреалом», нужно двигаться дальше.

– Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» помирились с игроками «Реала»?

– Это непростой момент. Та взбучка (свист в матче с «Леванте» – Спортс’‘) – это нормально, к этому стоит относиться с уважением, мы знаем, что провалились. Мы хотим побеждать, и надо делать это вот так – вместе с нашими фанатами, – сказал Куртуа в эфире Movistar.