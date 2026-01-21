На просмотр в "Черноморец" приехал экс-игрок "Ростова"

На сбор новороссийского "Черноморца" в Абрау-Дюрсо приехал бывший нападающий "Ростова", "Химок" и медийного клуба 2DROTS Александр Долгов.

© Rusfootball

Последним профессиональным клубом Долгова был красноярский "Енисей" (февраль — июль 2025), в составе которого он провел 8 матчей и забил один мяч.

После ухода из "Енисея" Долгов проходил просмотр в волгоградском "Роторе" и "Уфе", но с ним не заключил контракт ни один из этих клубов. Осенний отрезок сезона 2025/2026 форвард провёл в медийной команде 2DROTS (3 матча, 1 голевая передача).

Первую часть сезона 2025/2026 "Черноморец" завершил на 12 месте турнирной таблицы Лиги PARI с 24 очками в активе.