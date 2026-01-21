Директор "Наполи" прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к нападающему

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна в беседе с Rusfootball.info заявил, что итальянский клуб не общался с клубами из России по поводу нападающего Лоренцо Лукки.

Как рассказал Джанлука Ди Марцио в эфире телеканала Televomero, 25-летний нападающий отказался от нескольких предложений, среди которых был и интерес со стороны "Зенита".

"Не знаю откуда появились такие новости. Наш клуб не вел переговоров с "Зенитом" по поводу Лоренцо Лукки. Он туда не перейдет", — сказал функционер.

Лукка выступает за "Наполи" с июля 2025 года на правах аренды, а его контракт принадлежит "Удинезе". В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в Серии А и забил один мяч. Также на его счету — 5 игр в Лиге чемпионов УЕФА, один матч в Суперкубке Италии, а также одна игра и один гол в Кубке страны.