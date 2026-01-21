Футбольная ассоциация Гренландии отреагировала на заявления Трампа

Футбольная ассоциация Гренландии из-за слов Трампа не призывает к санкциям в адрес американского спорта: «Мы разделяем спорт и политику»
Председатель Футбольной ассоциации Гренландии (KAK) Кеннет Клейст на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно острова не стал призывать к санкциям в адрес американского спорта.
«Учитывая геополитическую ситуацию, KAK приняла решение, что руководство, тренеры и игроки не будут комментировать ситуацию в KAK от имени ассоциации. Мы следуем рекомендациям Гренландской спортивной федерации (GSF), согласно которым мы коллективно придерживаемся принципа разделения спорта и политики. Мы сталкивались с тем, что цитаты попадают в СМИ и на платформы, которые не всегда отвечают интересам заинтересованного лица. Поэтому решение о том, говорить ли со СМИ, остается за каждым человеком, который будет выступать в качестве частного лица. В ближайшее время KAK не будет организовывать встречи или интервью между представителями KAK и прессой. Мы просим отнестись с пониманием к ситуации, в которой оказались наши сотрудники и игроки», – сказал Клейст.
