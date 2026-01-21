«Борнмут» за 30 млн фунтов покупает Райана, договоренность с «Васко да Гама» есть. Вингера не продали «Зениту» за 35 млн евро
«Борнмут» договорился с «Васко да Гама» о трансфере нападающего Райана Роши.
По данным журналистов Бена Джейкобса и Алекса Крука, клуб АПЛ достиг принципиального соглашения с бразильской стороной о переходе 19-летнего вингера, который станет заменой Антуану Семеньо, перешедшему в «Манчестер Сити».
«Борнмут»заплатит около 30 миллионов фунтов, Райан уже получил разрешение пройти в медосмотр на этой неделе.
Напомним, что ранее «Зенит» предложил примерно ту же сумму – 35 миллионов евро – за Райана, но получил отказ.
