Игрок «Васко да Гама», которого хотел купить «Зенит», переходит в «Борнмут»

«Борнмут» договорился с «Васко да Гама» о трансфере нападающего Райана Роши.

По данным журналистов Бена Джейкобса и Алекса Крука, клуб АПЛ достиг принципиального соглашения с бразильской стороной о переходе 19-летнего вингера, который станет заменой Антуану Семеньо, перешедшему в «Манчестер Сити».

«Борнмут»заплатит около 30 миллионов фунтов, Райан уже получил разрешение пройти в медосмотр на этой неделе.

Напомним, что ранее «Зенит» предложил примерно ту же сумму – 35 миллионов евро – за Райана, но получил отказ.