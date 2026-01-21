Смородская: "Локомотив" расточителен

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила отношение нынешнего руководства клуба к воспитанникам академии железнодорожников. Напомним, 13 января из "Локо" в ЦСКА за 2 млн евро перешел полузащитник и капитан команды Дмитрий Баринов.

© ФК "Локомотив"

"Локомотив" могут покинуть Карпукас и Ненахов? Очень расточительно клуб обращается со своими игроками. Тем более с воспитанниками родной академии! Еще и Баринова упустил — воспитанника, капитана, волевого игрока, пользующегося уважением. Как так можно?" — передает слова Смородской Metaratings.

Первую часть сезона 2025/2026 "Локомотив" завершил на 3 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе.