Тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Интером»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (3:1).

«Нам сильно не хватало Габриэла Жезуса. Сегодня большой вклад внёс и Виктор Дьёкереш. Я очень рад за них и рад тому, как проявили себя большинство других игроков. Иначе матчи на «Сан-Сиро» не выигрываются. Горжусь нашей сегодняшней игрой и тем, что мы показываем в турнире в целом. Низкий поклон всей команде. Прошлой ночью я плохо спал. Думал о том, сколько проблем может доставить «Интер» благодаря всего нескольким передачам и атакам. И несколько раз они это сделали. Но мы были очень хороши, — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.