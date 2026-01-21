Защитника ПСЖ обвиняют в торговле людьми

Защитник «ПСЖ» и сборной Франции Люка Эрнандес обвиняется в торговле людьми и незаконной трудовой деятельности.

Как сообщает Paris Match, подобные обвинения в отношении француза и его жены Виктории Триай выдвинула колумбийская семья – отец, жена и трое их детей, – работавшая на пару в период с сентября 2024 года по ноябрь 2025-го.

Они обвиняют 29-летнего футболиста и его супругу в том, что работали без разрешения на трудоустройство, а их рабочий день был чрезмерно долгим. Члены семьи занимали разные должности – охранников, домработниц, поваров и нянь.

Теперь чемпион мира 2018 года и экс-футболист «Атлетико» и «Баварии» является фигурантом дела о незаконной трудовой деятельности и торговле людьми, недавно поданного в прокуратуру Версаля.