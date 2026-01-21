Губерниев о бойкоте ЧМ-2026: «Папочка европейских стран в Америке, а не во Франции – скажут «фас», и поедут. Там слишком сильная экономическая зависимость от США»

Комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев скептически относится к разговорам о возможном бойкоте европейскими странами ЧМ-2026 из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Губерниев высказался о бойкоте ЧМ-2026
«Европейцам скажут «фас», и они поедут на чемпионат. Но на самом деле здравый смысл и разум должны возобладать, и ни о каком бойкоте речь не пойдет. Там слишком сильная экономическая зависимость от США, так что просто в этом нет смысла. Папочка для европейских стран находится в Америке, а не во Франции», – сказал Губерниев.
