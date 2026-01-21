Брат экс-защитника «Спартака» найден мертвым

Душан Видич, старший брат бывшего защитника московского «Спартака» Неманьи Видича, найден мертвым в Белграде, сообщает Telegraf.

Обстоятельства смерти не уточняются. Неманья Видич отказался от комментариев.

Смерть Душана подтвердил тренер ФК «Единство» (Ужице) Драган Марьянович. Именно здесь Душан и Неманья начинали карьеру. Старший брат Видича позднее решил не связывать жизнь с игрой в футбол.

— Я в шоке. Я до сих пор помню Душана, когда он впервые пришел с родителями в наш клуб вместе с Неманьей. Он постоянно задавал вопросы, был любопытным, веселым, жизнерадостным. Таким я его помню, — цитирует Марьяновича Blic.

Неманье Видичу 44 года. Он защищал цвета «Спартака» с 2004 по 2006 год, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед». В составе английского клуба серб завоевал 15 трофеев.