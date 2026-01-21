«Сочи» не смог обыграть команду Первой лиги

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Тюменью», выступающей в Первой лиге, в товарищеском матче.

© ФК «Сочи»

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:2. В составе сочинцев голы забили Михаил Игнатов и Игнасио Сааведра. За «Тюмень» отличились Руслан Болов и Артем Аношин.

В следующем контрольном матче «Сочи» на первом тренировочном сборе в Турции 27 января сыграет с боснийской «Слогой Меридиан».

«Сочи» с девятью очками занимает 16‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ПАРИ Первой лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.