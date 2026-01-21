Пономарев: «Спартак» не добьется успеха с такими футболистами, как Денисов

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Спартак» не добьется успеха с такими футболистами, как Даниил Денисов.

© Sports.ru

– В обороне он, конечно, не классный защитник, что там говорить. В подыгрыше вроде вот неплохой, а защитник должен в обороне хорошо работать, играть, закрывать своего крайнего нападающего. Сейчас нет крайних нападающих, я оговорился, раньше они были, за которых я головой отвечал. А сейчас нет же их, кто придет, с тем он играет. В связи с этим функции защитника стали зыбкие, но он дает себя обыгрывать, из-под него могут сделать подачу, прострелы, а это недопустимо.

Если бы я так играл, то я бы сел на лавку сразу! Вот как у нас Марио [Фернандес] играл, он же тоже не защитник, для кухарок он хорош, а в обороне он нулевой. Он ##### . Знаешь, что он делал? Он находился от нападающего своего в метрах двух, то есть обыграть его было практически невозможно, и он показывал, мол, навесь туда, а там разберемся, и его никто не обыграл. И все думают, да, Марио непроходимый, а где он там непроходимый? Он в двух метрах играет от своего подзащитного. Вот и Денисов делает то же самое, но он не такой, как Марио, он все-таки ближе играет, но проигрывает в единоборствах.

– Сложно ли «Спартаку» будет претендовать на что-нибудь с такими игроками?

– Конечно, конечно. Так же, как и «Динамо».

– Клубу нужны игроки другого уровня в обороне?

– Обязательно всех менять, там и в центре менять надо. Я забыл, как его фамилия (Срджан Бабич – Спортс’‘), тоже критиковал его, центральный защитник там тоже безграмотный. Тоже менять, делать с такими игроками нечего.

Понимаешь, не все тренеры понимают игру в обороне, и никогда в этом не признаются. Они думают, что поставят их, и они будут выполнять свои обязанности. Нет, это очень сложная игра. В атаке понять игру атакующего гораздо проще, чем в обороне. В обороне ой как сложно.

– Поэтому «Спартак» ни за что и не борется?

– Конечно, они на своем месте сейчас находятся по игре, по действиям на футбольном поле, и сами игроки достойны своего места. У них ничего интересного нет.

– Ничего не поменяется, если «Спартак» продолжит так же?

– Конечно, даже не надейтесь. Хоть какого тренера ставь, – сказал Пономарев.