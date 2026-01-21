Цзю высказался о мастер‑классе для футболистов «Балтики»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю ответил на вопрос, готов ли провести мастер‑класс для футболистов калининградской «Балтики».

Игроки «Балтики» во время тренировочных сборов занимались боевым фитнесом — тай‑бо.

— Считаю, что боксерские тренировки будут полезны любой команде — не только в футболе, но и во всех видах спорта: регби, плавании и так далее. Потому что тот объем общей физической подготовки, которая существует в боксе, — лучшее, что может быть для любого спортсмена. Так что я только за подобную практику.

— Готовы ли вы провести мастер‑класс по боксу для футболистов «Балтики»?

— Все зависит от предложения. Если будет правильное предложение, то почему бы и нет? Готов поделиться опытом с любыми спортсменами, — сказал Цзю «РБ Спорт».

«Балтика» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

