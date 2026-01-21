Названы причины неудачи Станковича в «Спартаке»

Известный российский экс-футболист Роман Шишкин порассуждал, в чём заключаются причины неудачи Деяна Станковича в «Спартаке».

— Главная причина неудачи Станковича в «Спартаке» — излишняя эмоциональность?

— Я бы не стал называть это главным. В совокупности это выбивало и «Спартак», и самого Станковича. Однако были моменты, когда возникало много вопросов и по заменам, и по смещению Угальде на левый фланг. Повлияло всё в совокупности. Если мы видим со стороны, что не всё гладко, то внутри чувствуется наиболее остро. Когда нет результата, захлёстывают эмоции, — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.