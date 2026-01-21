Экс-защитника "Краснодара" выделил главного фаворита на чемпионство в РПЛ

Бывший защитник "Краснодара" Роман Шишкин считает команду главным претендентом на чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

© Rusfootball

По итогам первой части сезона 2025/2026 "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ с 40 очками.

"На мой взгляд, "Краснодар" — главный фаворит в борьбе за чемпионство. Там есть стабильность состава, тот же тренер, матерая команда. Хорошо, что сохранили центральных защитников. В команде все сбалансировано, поэтому конкурентам будет очень тяжело. Это первый претендент на чемпионство", — передает слова Шишкина "Чемпионат".

В сезоне 2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории выиграл чемпионат России. В первом матче после зимнего перерыва краснодарцы сыграют дома с "Ростовом" (11-е место, 21 очко). Встреча пройдет 28 февраля.