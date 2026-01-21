Выяснилось, каких игроков в РПЛ чаще всех проверяли на допинг

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал допинг-отчёт по итогам 2025 года. Так, стало известно, каких игроков из Мир Российской Премьер-Лиги чаще других проверяли на запрещённые вещества.

Всего допинг-тесты сдавали 147 футболистов. Чаще других это делали Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Сергеев («Динамо»), Илья Рожков («Рубин») и Вячеслав Литвинов («Сочи»). Каждый из упомянутых игроков сдавал допинг-пробы по три раза.