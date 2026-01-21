Экс-нападающий «Динамо» может перейти из «Кордобы» в «Сеуту»

Экс-форвард «Динамо» Обольский может перейти из «Кордобы» в «Сеуту»
Экс-форвард «Динамо», выступающий за «Кордобу», Николай Обольский может перейти в «Сеуту».
По информации Sport Baza, клубы ведут переговоры о трансфере 29-летнего нападающего.
Контракт Обольского с «Кордобой» заканчивается в июне. Клуб не предлагает форварду новое соглашение. «Кордоба» готова отдать игрока за 500 тысяч евро.
«Сеута» надеется подписать форварда бесплатно этой зимой.
«Кордоба» идет на 10-м месте Сегунды, «Сеута» расположилась на 11-м.
В нынешнем сезоне Обольский провел за «Кордобу» 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
В 2020 году Обольский выступал за медиафутбольный клуб «Рома», в составе которого выиграл Московский Кубок Селебрити.
В профессиональном футболе в России форвард выступал за «Динамо», «Сочи» и «Пари НН». В Испании нападающий играл за «Баракальдо», «Культураль Леонеса» и «Ибицу».
