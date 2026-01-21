Экс-игрок «Анжи» возмутился ценам в Швейцарии

Бывший полузащитник «Анжи» Гаэль Ондуа, выступающий за «Серветт», рассказал о ценах в Швейцарии.

– Сколько стоит хлеб в Швейцарии?

– Рублей 500-600. Я в шоке – что там в этом хлебе? Золото? А в Москве могу пойти и взять Бородинский за 50-70 рублей.

– Чем еще Россия отличается от Швейцарии?

– Доступностью. Например, в России ты можешь ездить на рынок за продуктами хоть каждый день. В Швейцарии – только в среду или субботу. Захотел хлеб в Москве в три часа ночи? Покупай. Хочешь пиццу или суши в шесть утра? Заказал доставку. В Швейцарии такого нет. Там все магазины закрываются в 19 часов.

– Федор Чалов в «Базеле» ездил закупаться в Германию, потому что так дешевле.

– Раньше я закупался во Франции – мне от центра Женевы до границы 15 минут на машине. В клубе даже есть игроки, которые живут во Франции, а в Швейцарию приезжают на тренировки и матчи. То есть каждый день!

А что касается продуктов... Недавно ввели закон, обязывающий декларировать все свои покупки от 150 франков. Поэтому теперь я закупаюсь в Швейцарии. Так просто удобнее. Не говоря уже о том, что некоторые позиции у нас более качественные, например сыр, творог, молоко, – сказал Ондуа.