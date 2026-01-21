Экс-игрок «Анжи» возмутился ценам в Швейцарии

Ондуа о ценах в Швейцарии: «Хлеб стоит рублей 500-600. Что там? Золото? Если в Москве захотел хлеб в 3 часа ночи – покупай. А в Швейцарии такого нет, все магазины закрываются в 19 часов»
Бывший полузащитник «Анжи» Гаэль Ондуа, выступающий за «Серветт», рассказал о ценах в Швейцарии.
– Сколько стоит хлеб в Швейцарии?
– Рублей 500-600. Я в шоке – что там в этом хлебе? Золото? А в Москве могу пойти и взять Бородинский за 50-70 рублей.
– Чем еще Россия отличается от Швейцарии?
– Доступностью. Например, в России ты можешь ездить на рынок за продуктами хоть каждый день. В Швейцарии – только в среду или субботу. Захотел хлеб в Москве в три часа ночи? Покупай. Хочешь пиццу или суши в шесть утра? Заказал доставку. В Швейцарии такого нет. Там все магазины закрываются в 19 часов.
– Федор Чалов в «Базеле» ездил закупаться в Германию, потому что так дешевле.
– Раньше я закупался во Франции – мне от центра Женевы до границы 15 минут на машине. В клубе даже есть игроки, которые живут во Франции, а в Швейцарию приезжают на тренировки и матчи. То есть каждый день!
А что касается продуктов... Недавно ввели закон, обязывающий декларировать все свои покупки от 150 франков. Поэтому теперь я закупаюсь в Швейцарии. Так просто удобнее. Не говоря уже о том, что некоторые позиции у нас более качественные, например сыр, творог, молоко, – сказал Ондуа.
«Динамо» купило защитника «Ботафого» Рикардо
Мастантуоно о слухах про проблемы с алкоголем у Беллингема: «Это могло причинить ему боль. Джуд невероятно усердно работает, живет и дышит «Реалом». У него сильный характер»
Туляганова о переговорах с российскими игроками: «Были юниоры, которые говорили: по контракту со спонсором мы должны представлять только Россию»
«Динамо» купило защитника «Ботафого» Рикардо
Мастантуоно о слухах про проблемы с алкоголем у Беллингема: «Это могло причинить ему боль. Джуд невероятно усердно работает, живет и дышит «Реалом». У него сильный характер»
Туляганова о переговорах с российскими игроками: «Были юниоры, которые говорили: по контракту со спонсором мы должны представлять только Россию»